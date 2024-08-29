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Evlat dehşeti! Şüpheli ölüm cinayet çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen kavgada öfkeli oğul, babasını darp ederek öldürdü.

IHA29 Ağustos 2024 Perşembe 07:38 - Güncelleme:
Evlat dehşeti! Şüpheli ölüm cinayet çıktı
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Olay saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Aysel A.(47) eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A.(51)'yı yerde hareketsiz halde yatarken gördü. Tepki alamayan kadın 112 ve polise haber verdi. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın öldüğünü tespit etti.

Hayatını kaybeden adamın başında ve yüzünde darbeden dolayı yaralanma olduğunu tespit eden polis ekipleri, o sırada evde olan oğlu Ufuk A.(27)'yı sorgulamak için karakola götürdü. Sorgulamada babasıyla kavga ettiğini itiraf eden Ufuk A., gözaltına alındı. Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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