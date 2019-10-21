'Evlat hasretinden yatamaz olduk'

Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad’ın PKK’lılar tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Anne Akkoyun’un HDP il binası önündeki eylemi 47 gündür devam ederken, çocuğunu HDP’lilerden istediğini söyledi. Oğlu Azad Akkoyun’un 4 yıl önce PKK üyeleri tarafından kaçırıldığını öne süren anne Remziye Akkoyun, “Artık tahammülüm kalmadı. Oğlumun hasretinden geceleri yatamıyorum, hasta oldum. Oğlumu getirmeseler Suriye’ye gideceğim. Ya oğlumu verecekler ya da ben Suriye’ye gidip oğlumu almadan gelmeyeceğim” dedi.

TAHAMMÜLÜM KALMADI

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve oğlunun 4 yıl önce HDP’liler tarafından kandırılarak terör örgütü PKK’ya katılması için dağa kaçırıldığını öne süren anne Akkoyun, “Azad’ım 4 yıl önce bu parti binasına geldi ve o günden sonra kendisinden haber alamadım. Defalarca parti binasına geldim oğlumu verin bana geri getirin dedim. Fakat kimse sesime kulak vermedi. Oğlum Azad’ın diğer 2 ağabeyi de HDP’liler yüzünden şu anda cezaevinde. Ben Azad’ımı devletten değil, HDP’den bu zalimlerden istiyorum. Oğlumu bana geri getirmelerini bekliyorum. Artık tahammülüm kalmadı. Oğlumun hasretinden geceleri yatamıyorum, hasta oldum. Oğlumu getirmeseler Suriye’ye gideceğim. Ya oğlumu verecekler ya da ben Suriye’ye gidip oğlumu almadan gelmeyeceğim” diye konuştu.

SENİ BEKLEYECEĞİM

Oğlu Fatih Demir (24) için 13 Eylül’den bir oturma eylemi yapan Sevdet Demir (55), yaz, kış demeden eyleme devam edeceğini belirterek, “Ölsem de gitmeyeceğim. Sonuna kadar seni bekleyeceğim. Gel birlikte gidelim. Orada hiçbir hayır yoktur” dedi.

ZİYARETLER SÜRÜYOR

Anne Hacire Akar’ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer’in 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde sürdüren anneleri ziyaret eden Çorum ve Malatya’dan gelen bir grup kadın da annelere desteklerini dile getirdi ve “Yanınızdayız” dedi.