Evlat hasretini jandarma bitirdi

JASAT timinin çocukları bulmak için mevsimlik işçi olduğu ortaya çıktı. Baba Bekir A’yı takip eden JASAT Timi, teknik ve fiziki takip başlatmasına rağmen çocukların yerini tespit edemedi. 2 tim görevlisi, mevsimlik işçi arayana Bekir A. ile irtibat kurdu. Bekir A’nın güvenini kazanıp, 10 gün boyunca bağlarda ve tarlalarda çalıştı. Daha sonra ise Bekir A’ya kalacak yerleri olmadığını söyledi. Bekir A. da mevsimlik işçi zannettiği 2 jandarmayı, kalmaları için çocuklarını sakladığı Suriyeli çiftin yaşadığı eve götürdü. Çocukların yeri ortaya çıkınca da eve operasyon yapıldı.