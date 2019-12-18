Evlat hasretini jandarma bitirdi

Denizli’de yaşayan Ekatarina Efimova (32) ve Bekir A. (35) çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018’de ayrılmaya karar verdi. Çiftin boşanma süreci devam ederken, Efimova 2 çocuğu Irmak Liona (5) ve Edgar’ı (4) yanına alarak, Antalya’ya yerleşti. Efimova’nın çocukları, 28 Kasım 2018’de kayboldu.
2 AYLIK ÇALIŞMA
Rus anne Efimava, polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. Denizli’de çocukları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Efimova, ülkesi Rusya’ya döndü. Denizli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Rus annenin kayıp çocuklarıyla ilgili 2 ay önce çalışma başlattı. Efimova’nın boşanma aşamasında olduğu eşi Bekir A’yı takibe alan jandarma ekipleri, kayıp çocukların Pamukkale ilçesinde, Suriyeli Faysal Muhammed ile Senal Muhammed çiftine ait evde olduğunu belirledi. Suriyeli ailenin evine operasyon düzenleyen JASAT Timi, kayıp çocukları buldu. Bekir A’nın çocuklarını kaçırarak, Denizli’ye getirdiği ve Suriyeli bir ailenin evinde sakladığı ortaya çıktı. İki çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Koruma altına alınan çocukların, Denizli’ye gelmesi beklenen annelerine teslim edileceği öğrenildi.
FİLM GİBİ OPERASYON
JASAT timinin çocukları bulmak için mevsimlik işçi olduğu ortaya çıktı. Baba Bekir A’yı takip eden JASAT Timi, teknik ve fiziki takip başlatmasına rağmen çocukların yerini tespit edemedi. 2 tim görevlisi, mevsimlik işçi arayana Bekir A. ile irtibat kurdu. Bekir A’nın güvenini kazanıp, 10 gün boyunca bağlarda ve tarlalarda çalıştı. Daha sonra ise Bekir A’ya kalacak yerleri olmadığını söyledi. Bekir A. da mevsimlik işçi zannettiği 2 jandarmayı, kalmaları için çocuklarını sakladığı Suriyeli çiftin yaşadığı eve götürdü. Çocukların yeri ortaya çıkınca da eve operasyon yapıldı.