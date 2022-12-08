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Evlat nöbeti 1193'üncü gününde devam ediyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Çetin, Kürtçe, Hakkari'den gelerek oğlu Şahin'e kavuşma ümidiyle eylem yaptığını söyledi.

AA8 Aralık 2022 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
Evlat nöbeti 1193'üncü gününde devam ediyor
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1193'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Çetin, Kürtçe, Hakkari'den gelerek oğlu Şahin'e kavuşma ümidiyle eylem yaptığını söyledi.

Çetin, 10 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlundan bugüne kadar hiç haber alamadığını ifade ederek, "HDP oğlumu götürüp PKK'ya verdi. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlumu bana versinler. Oğlum gel, annenin yüreğine derman ol. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Oğlum gel, polise, askere teslim ol." diye konuştu.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek evlat nöbetini sürdüren baba Nurettin Ödümlü de oğlunun 9 yıl önce dağa kaçırıldığını belirtti.

"Evladımı almadan buradan gitmem. 40 yıl da olsa sağ olduğum müddetçe burayı terk etmeyeceğim. Evladımı onlardan alacağım." diyen Ödümlü, ailelerin evlat nöbetini sürdürmede kararlı olduğunu kaydetti.

Ödümlü, "Oğlum gel, teslim ol. HDP ve PKK'lılar sizi kandırıyor, korkmayın evinize dönün." ifadelerini kullandı.

  • Diyarbakır anneleri
  • Evlat nöbeti

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