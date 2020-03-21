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Evlat nöbeti 201'nci gününde! Diyarbakır annelerinin bekleyişi sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

AA21 Mart 2020 Cumartesi 15:37 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 15:37
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 201'nci gününde sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Aysun için oturma eyleminde yer alan anne Aydan Arslan, evladının HDP tarafından kaçırılıp dağa gönderildiğini söyledi.

Çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getiren Arslan, "201 gün daha geçse yine oturmaya devam edeceğiz. Kızım gelinceye kadar kadar eyleme devam edeceğim. Benim ilk göz ağrımdı. Aysun; beni görüyorsan, duyuyorsan gel, devletimize sığın. Seni korkutmasınlar, kaç gel. Her anne gibi ben de evladımı istiyorum." dedi.

Saadet Ödümlü de oğlu Yusuf'a kavuşmak için oturma eylemine devam edeceğini, oğlunun 16 yaşında HDP aracılığıyla, kandırılarak dağa gönderildiğini kaydetti.

Oğluna teslim olma çağrısından bulunan anne Ödümlü, şöyle konuştu:

"Oğlumu HDP'den istiyorum. Bazı çocuklar geldi, hepimiz çok sevindik. Darısı bizim çocuklarımızın başına. Oğlum, kaç gel. Bu Kürtlük davası değil. Hepimiz hastayız, perişanız. Senin için kardeşlerini evde bırakıp geldim. Lütfen beni duyuyorsan gel."

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