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Evlat nöbeti 203. gününde de sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 12:57 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:25
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Van'dan, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç, yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuşmak için oturma eylemine katıldıklarını söyledi.

Oğluna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini dile getiren Övünç, şöyle konuştu:

"Baran neredeysen dön gel, adalete teslim ol. Orası senin yerin değil. Onlar (PKK) çocuk katili, kardeş katilidirler, yavruları, çocukları öldürüyorlar. Anneler burada gözyaşı döküyor. Yavrum neredeysen arkadaşlarını da al gel ve adalete teslim ol. Senin yerin orası değil. Sana kefen giydirmek istemiyorum, sana damatlık giydireceğim. Baran gel artık daha dayanacak gücüm yok. Senin yerin vatanındır."

- "HDP, PKK İLE İŞ BİRLİĞİ HALİNDE"

Şırnak'ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemini sürdüren baba Emin Arslan ise HDP aracılığıyla oğlunun kaçırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"HDP, PKK ile iş birliği halindedir. Bir virüs gibi bize bulaşmış. Siyaseti çocuklarımızın üzerinde yapıyor. Oğlum orası senin yerin değil. Korkma, çekinme, gel güvenlik güçlerine teslim ol. Burası bizim vatanımız, bu bayrak altında yaşıyoruz. Orası bize göre değil, korkma gel."

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