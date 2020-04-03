İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6997
  • EURO
    7,2342
  • ALTIN
    348.632
  • BIST100
    89887.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Evlat nöbeti 214. gününde! Acılı anne oğluna böyle seslendi
Güncel

Evlat nöbeti 214. gününde! Acılı anne oğluna böyle seslendi

HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine devam eden Anne Zümrüt Salim, 'Oğlum Hamza eve dön, seni çok özledim. Seni burada bekliyorum, sen gelmeden buradan gitmeyeceğim.' dedi.

AA03 Nisan 2020 Cuma 16:33 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 16:33
ABONE OL

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 214'üncü gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek oturma eylemine katılan anne Zümrüt Salim yaptığı açıklamada, 214 gündür oturma eylemi yaptıklarını, oğluna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

6 yıldır oğlundan hiçbir haber alamadığını belirten Salim, şöyle dedi:

"Oğlum Hamza eve dön, seni çok özledim. Seni burada bekliyorum, sen gelmeden buradan gitmeyeceğim. Gel devlete teslim ol. Eğer beni özlüyorsan gel evine dön oğlum. Çocuğumu HDP'den istiyorum, onlar oğlumu Kur'an Kursu'ndan alıp götürdüler."

16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eyleme katılan baba Celil Begdaş ise oğlunun 11 ay önce dağa kaçırıldığını söyledi.

Oğlunun HDP Diyarbakır İl Binasından dağa kaçırıldığını, oğlunun montunu da aynı binada bulduklarını aktaran Begdaş, yeni tip koronavirüs salgını olmasına rağmen anne ve babalar olarak eylemlerini sonlandırmayacaklarını kaydetti.

Evlatlarını almadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını ifade eden Begdaş, şunları aktardı:

"HDP'ye söylüyorum çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler. Allah'ın izniyle bu çocukları alacağız. Biz buraya temel atmışız, çocuklarımız gelmeden kimse buradan kalkmaz. Versinler çocuklarımızı, gidelim. Bunlar Kürtlerin evlerini yıktılar. 10, 15 yaşındaki çocuklardan bir şey beklemesinler. 7 aydır kapılarındayız kimse gelip 'Siz ne istiyorsunuz?' demedi. Bunlar benim temsilcim olamaz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı, çocuklarımızı versinler."

Koronavirüs testi yaptırmamak için doktorlara direndi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor
Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!
Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!

Hava saldırısında öldürüldüler
Hava saldırısında öldürüldüler

Hava saldırısında öldürüldüler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.