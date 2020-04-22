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Evlat nöbeti 233'üncü gününde

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

AA22 Nisan 2020 Çarşamba 14:35 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 14:35
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 233'üncü gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek oturma eylemi yapan anne Zümrüt Salim, koronavirüse rağmen eylemlerine devam ettiklerini söyledi.

"HDP'nin önünde eylemimize devam ediyoruz. Biz çocuklarımızı istiyoruz." ifadelerini kullanan Salim, evladına şöyle seslendi:

"Oğlum, Hamza seni bekliyorum. 233 gündür senin için buradayım, eve dön. devlete, adalete teslim ol. O yol senin yolun değil."

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan baba Abdullah Demir ise 233 gündür evlatlarına kavuşmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

HDP'nin çocuklarını PKK'ya teslim ettiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"5 yıldır bu acıyı çekiyoruz, Allah onlara hakkımızı bırakmasın. Biz çocuklarımıza kavuşacağız. Oğlum Fatih biliyorsun 5 yıldır senin peşini bırakmadım. Seni zorla konuşturdular. Fırsat buldun mu kaç gel adalete teslim ol."

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