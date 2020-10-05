Evlat nöbeti 399'uncu gününde kararlılıkla sürüyor

AA 05 Ekim 2020 Pazartesi 15:01 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 15:10

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 399'uncu gününe girdi.

Oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, evlatlarının dağa mahkum edildiğini belirterek bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.



Anne Üçdağ, "Bizim burada oturmamıza tahammül edemiyorsunuz. Bizi görmekten acizseniz gelin 'PKK’yı kınıyorum' deyin. PKK'dan çocuklarımızı isteyin, çadırı kendi ellerimle yıkıp gideceğiz. Sanki biz istiyor muyuz burada oturalım. En büyük bir duygu evladının fotoğrafıyla bu düşman kapısında oturmaktır. Şehit Yasin Börü için de buradayız, Şehit aileleri için de buradayız çünkü bu darbeyi bize de vurmuşlar. Bizim ciğerimizi bizden koparıp götürmüşler." diye konuştu.

Evlatları dağa kaçırılan ailelere de çağrıda bulunan Üçdağ, "Gelin, kapı arkasında ağlamayın. Gelin, evlatlarımızı arayalım. Evlatlarımızı onlardan isteyelim. Hepimiz biliyoruz ki evlatlarımız onların elinde." dedi.

"Evladımı almadan buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Onlar zannetmesin ki 3-5 oturup gideceğiz, ben oğlumu almadan gitmem." diyen Üçdağ, oğluna seslenerek, "Oğlum ne olursun güvenlik güçlerini nerede görürsen teslim ol. Acilen annene ulaş, orası doğru bir yol değil, orası senin yerin değil. Sana darılmamışım kapım sonuna kadar açıktır. Evine, sıcak yuvana dön." ifadelerini kullandı.

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın da 399 gündür HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini bildirdi.



HDP'nin, oğlunu kandırarak dağa gönderdiğini anlatan Aydın, "18 evladımız güvenlik güçlerine teslim oldu. Allah Sayın Bakanımızdan razı olsun. Bu zalimlerin elinden 18 evladımızı kurtardı. Ben bundan eminim ki bizim çocuklarımız da inşallah güvenlik güçlerine teslim olurlar." diye konuştu. Aydın, şöyle devam etti:

"Bizim çocuklarımız da artık bu HDP-PKK'nın iç yüzünü görsünler. Benim oğlumu 2014-15 arası dağa gönderen, bu tutuklanan 17 milletvekiliydi. Benim çocuğumu onlar biliyordu dağa götürdüğünü. Hepsinin bilgisi vardı. 2014-2015'te terör estiren bu milletvekilleri değil miydi? Halkı sokağa döken bu milletvekilleriydi. Bu HDP milletvekilleri mecliste bile boykot ediyorlar. Suç işliyorsunuz, yüzlerce kişinin ölümüne sebep oldunuz, yüzlerce araba yaktınız. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Adalet yerini bulmuştur. Darısı diğer vekillerin başına inşallah."

Eylemlerini sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulayan Aydın, "Siz (HDP) nereye kadar PKK'ya milletvekilliği yapacaksınız. Niye Kürt halkının çocuklarını zorla kandırıp dağa kaçırıyorsunuz. HDP milletvekilleri kendi çocuklarınızı gönderin. Kendi çocuklarınızı Avrupa'ya gönderiyorsunuz, benim çocuğumu da taşların üzerinde yatırıyorsunuz. Buna hangi vicdan dayanır? Bir çocuğu 14 -15 yaşına getirene kadar biliyorsunuz ne zahmet çekiyoruz. İyi bir yer olsaydı HDP milletvekilleri kendi çocuklarını dağa gönderirdi. PKK-HDP Kürt düşmanıdır. Biz eşkıya değiliz ki sizin gibi.14- 15 yaşındaki çocukları kandırmayın, zorla dağa göndermeyin. Nereye kadar Kandil’e vekillik yapacaksınız? Biz ölsek de eylemimizde kararlıyız." ifadelerini kullandı.