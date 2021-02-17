Evlat nöbeti 534. gününde sürüyor

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:25 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:25

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 534. gününde devam ediyor.

Van'dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için oturma eylemi yapan Nazlı Sancar, Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.



Evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduklarını dile getiren Sancar, yıllardır haber alamadığı kızının kokusuna hasret kaldığını ifade etti.



Sancar, "Kızımı HDP ve PKK'dan istiyorum. HDP olmazsa PKK olmaz. Evladımın hayalleri vardı. Okumak, savcı, hakim olmak istiyordu. HDP kızımı nasıl PKK'ya götürdüyse aynen o şekilde getirsin. Kızım gelsin, o zalimlerin elinde kalmasın." diye konuştu.

Oğlu Ramazan için oturma eylemine katılan Mevlüde Üçdağ ise evladını almadan HDP binası önünden ayrılmayacağını söyledi.



Evladından 6 yıldır haber alamadığını anlatan Üçdağ, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu onlar PKK'ya götürüp teslim etti. HDP ve PKK aynı örgüttür. Oğlum neredeysen, beni görüyorsan, duyuyorsan gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

- AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Başkanı Abdulvasi Yaz ve federasyon üyeleri de anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Başkan Yaz, terör örgütü PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olmadığını dile getirerek, "PKK ve Kürtler birbirinden ayrıdır. Terör örgütüne hayır. Allah onları perişan etsin. Bu örgütün kirli yüzünü hepimiz tanıdık. Hepimiz birlikte mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Yaz, terör örgütü PKK'nın emellerine karşı çıkacaklarını belirtti.

