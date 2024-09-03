Evlat nöbeti 6. yılında... ''Dalga dalga büyüyerek kutlu direnişe dönüştü''

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1828'inci gününe girdi.

Oturma eylemleri 6. yılına giren aileleri, düzenlenen programda, Türkiye'nin birçok ilinden evlatları dağa kaçırılan anne ve babalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.

Aileler, "Teröre Geçit Yok", "Annelerden Teröre Karşı Tek Ses Tek Yürek", "Annelerin Sessiz Çığlığına Kulak Verin" yazılı dövizler taşıdı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti, onlara karanfil verdi.

- "EYLEM DALGA DALGA BÜYÜYEREK BU KUTLU DİRENİŞE DÖNÜŞTÜ"

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetinin 6. yılına girdiğini söyledi.

Bir annenin evladına olan sevgisiyle hayat bulan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da çok yakından takip edilen ve desteklenen bu direnişin, dünya terörle mücadele tarihinde de önemli bir yer edindiğini aktaran Aktaş, Diyarbakır annelerinin başlattığı bu barışçıl direniş ve destansı mücadelenin tüm korku duvarlarını yerle bir ettiğini bildirdi.

Kötülüğün karşısına iyiliği, umudu ve insanlığı yerleştiren bu direnişin dayanışma ile büyüdüğünü, terör örgütüne hiç beklemediği bir darbeyi vurduğuna dikkati çeken Aktaş, şöyle konuştu:

"Diyarbakır anneleri destanı nasıl başlamıştı hatırlamakta fayda var. Bir annemiz kaçırılan evladını terör örgütü PKK'dan kurtarmak, evladını ellerinden alanlardan hesap sormak için çocukların kaçırılmasından sorumlu olanların kullandığı ve şu anda önünde bulunduğumuz HDP'nin bu binasının camlarını taşladı. Bu eylem dalga dalga büyüyerek bu kutlu direnişe dönüştü ve cesaretin bulaşıcı olduğunu bize gösterdi. Sizler acılarınızı bir kenara bırakıp evlatlarınızı geri almak için gösterdiğiniz bu cesaretle terör örgütüne karşı en büyük ve yıkıcı cevabı verdiniz."

Devletin her kademesinin sonuna kadar annelerin yanında olduğunu dile getiren Aktaş, eylem yapan annelerin sadece diğer annelere güç vermediğini, hiçbir silahın anne sevgisinden ve yüreğinden daha güçlü olamayacağını da bütün dünyaya gösterdiğini vurguladı.

"Bu mücadele hain terör örgütü tarafından yüreği yaralı bırakılan bütün annelerin mücadelesidir. Evlatlarınıza veya yakınlarınıza kavuşmak için verdiğiniz eşsiz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz. Sadece kendi evlatlarımız için değil, Türkiye'nin evlatları için nöbet tutuyoruz diyen bu cesur annelerimiz nöbetteler." ifadelerini kullanan Aktaş, nöbeti sürdüren ailelerin umudu diri tuttuğunu kaydetti.

Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6 yıldır dualarla, sabırla, cesaretle tutulan bu nöbet Şırnak'a, Hakkari'ye, Muş'a, Van'a, İzmir'e ve hatta Almanya'ya uzandı. Yaptığımız çalışmalar ve tüm öngörülerimize göre şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, PKK terör örgütünün kanlı ellerinde tek bir evlat dahi kalmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve Sayın Bakan'ımızın desteğiyle sürdürdüğümüz terörle mücadelemizde en büyük dayanaklarımızdan biri de sizlerin bu direniş ruhu, cesareti ve azmidir. Artık kirli düzenleri için sizlerin evladını kaçırıp kendi evlatlarına yurt içinde ve yurt dışında her türlü eğitim imkanını ve konforunu sağlayanların ipliği pazara çıkmıştır. Ülke içinde güvenliği sağlamanın yanı sıra yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla bir güvenlik koridoru inşa ederek örgüte eleman devşiren bu mekanizmayı tamamen ortadan kaldıracağız. Terörün kökünü tamamen kazımaya az kaldı. Evlatlarını veya yakınlarını terör örgütünden kurtaran anneleri tebrik ediyorum. Halen bu mücadeleyi kararlılıkla yürüten annelerimizin de bir an önce evlatlarına kavuşmalarını dileyerek bundan sonra da aynı kararlılıkla sizleri desteklemeye devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Bu mücadele sadece sizin mücadeleniz değil, hepimizin ortak mücadelesidir, davasıdır. Mücadeleniz kutlu olsun."

- "BU HAKLI MÜCADELENİZDE HİÇBİR ZAMAN YALNIZ OLMADINIZ"

Vali Zorluoğlu da 2019'da cesur bir annenin terör örgütü tarafından kandırılan, kaçırılan oğlunu geri getirmek için başlattığı mücadelenin, bugün Diyarbakır annelerinin onurlu direnişi olarak terör örgütünü ve örgütün legal görünümlü yapılanmalarını en fazla zorlayan sivil inisiyatif olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Terör örgütünün propaganda zırhını ve korku duvarını delen, yıllardır süren tasallutuna cesaretle karşı koyan anneleri selamladığını belirten Zorluoğlu, mücadele sonucu 55 evladın annesine kavuştuğunu anımsattı.

Zorluoğlu, "Sizi tebrik ediyorum sevgili anneler. Başardınız, inanıyoruz, daha fazlasını da başaracaksınız. Bu haklı mücadelenizde hiçbir zaman yalnız olmadınız, hiçbir zaman yalnız kalmayacaksınız. Başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanı'mız, valilerimiz, milletvekillerimiz, kaymakamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız, kısacası elini vicdanına koyabilen herkes sizinle beraberdir." ifadelerini kullandı.

- "BU ANNELER EVLATLARI İÇİN DAĞLARI DELECEK"

Oturma eyleminde yer alan annelerden Fatma Bingöl, İstanbul'dan gelerek 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yaptığını söyledi.

Evladını istediğini ifade eden Bingöl, "Bu anneler evlatları için dağları delecek. Allah'ın izniyle biz çocuklarımız için bu işkenceyi ve acıyı artık bitirmek istiyoruz. Evlatlarımız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ve yapacağız da Allah'ın izniyle. Devletimiz, milletimiz arkamızda olduğu sürece PKK bizi yıldıramaz ve bize asla ve asla diz çöktüremez. Çocuklarımızı getirsinler. Ne istediler bu annelerden? Allah'ın izniyle evlatlarımızı dağdan indireceğiz." diye konuştu.

Oğlu Özkan için evlat nöbetine katılan Süleyman Aydın ise evladı için mücadelesini sürdüreceğini aktardı.

"Evlatlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı zehirleyerek terör örgütü PKK'nın önünde atan bunlardır. Biz burada evlatlarımızı isterken bütün dünya feryadımızı duydu, bir tek HDP duymadı. Bu süreçte buradan kepenk kapatıp kaçtılar, gittiler. Suçlu oldukları için kaçtılar. Anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp kaçtılar. Asla buradan gitmeyeceğiz. Bizim bu mücadelemiz inşallah terör örgütü PKK'nın yıkılışı olacaktır. Sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz." diyen Aydın, evlatlarını istediklerini belirtti.

AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman ile AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu da programda birer konuşma yaptı.

Programa, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sur Kaymakamı Asım Solak, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.