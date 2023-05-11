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Güncel

Evlat nöbeti bin 346'ncı gününde! Acılı anneden 'devletine teslim ol' çağrısı

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti bin 346 gündür devam ediyor.

IHA11 Mayıs 2023 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
Evlat nöbeti bin 346'ncı gününde! Acılı anneden 'devletine teslim ol' çağrısı
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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 346'ncı gününde aralıksız sürüyor.

Oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getiren Saadet Ödümlü, çocuğunu almadan HDP önünden bir yere ayrılmayacağını belirtti.

Evladına 'teslim ol' çağrısında bulunan Ödümlü, "Oğlum 16 yaşındayken PKK tarafından dağa kaçırıldı. Oğlum daha küçücüktü. Oğlum lütfen, dön ailene, devletine teslim ol. Çocuğum kaçırıldığından bu yana hiçbir haber alamıyorum. Yusuf, orası senin yerin değil. Oğlum anneler gününde sürekli bana hediye alırdı. Artık gel de bana hediyemi al. Evladım gelene kadar nöbetime devam edeceğim. Dağda tek çocuğumuz kalmayana kadar HDP önünden ayrılmayacağız" dedi.

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