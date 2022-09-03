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Evlat nöbeti çığ gibi büyüdü! Annelerin direnişi 3 yılı geride bıraktı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 4'üncü yılına giriyor.

3 Eylül 2022 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
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Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de örnek oldu.

3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Binası önünde yüreği yanık annelerin feryadı yükseldi. Çocukları alıkonulan anneler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösterdi.

O gün, çocuklarını terör örgütü PKK'dan almak için başlattıkları evlat nöbeti çığ gibi büyüdü.

HAKARET VE TEHDİTLER ONLARI YILDIRMADI

Türkiye'nin dört bir yanından aileler eyleme katıldı. Teröre karşı birleşen yürekler büyüdü, Diyarbakır Anneleri oldu.

Kimi zaman eylemleri engellenmeye çalışıldı, HDP'li yöneticilerin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldılar. Ancak anneler çocuklarını almaya kararlıydı,, umutlarını hep diri tuttu.

Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden aralıksız devam eden evlat nöbetinde anne ve babaların "geri dön" çağrısına kayıtsız kalmayıp terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanlar, bekleyişi devam eden ailelere de umut oldu.

37 AİLE ÇOCUĞUNA KAVUŞTU

Mücadeleleri çok geçmeden karşılık buldu. Eylemdeki 37 aile müjdeli haberi aldı. Terör örgütünden kaçan çocukları güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra onlara kavuştu.

3 yılda eyleme 304 aile katıldı. Umutlu bekleyişleri evlatlarına kavuşuncaya kadar sürecek.

  • Diyarbakır annleri
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