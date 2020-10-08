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Evlat nöbeti kararlılıkla sürdürülüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek eylem yapan anne Türkan Mutlu, kızının öğrencilik döneminde dağa kaçırıldığını söyledi.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 14:55 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:50
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 402'nci gününe girdi.

Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek eylem yapan anne Türkan Mutlu, kızının öğrencilik döneminde dağa kaçırıldığını söyledi.

Şeyma'ya kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini ifade eden Mutlu, "HDP kızımın elinden kalemi alarak, silah verip dağa gönderdi. Nasıl göndermişlerse kızımı öyle de getirsinler. Kızım bir ay boyunca HDP binasında kalmış, sonra dağa götürmüşler. Kızımı istiyorum. Kızım dön gel, seni kandırıyorlar." dedi.

Evlatlarına kavuşan 18 ailenin yüzlerinin güldüğünü hatırlatan Mutlu, kızının peşini bırakmayacağını vurguladı.

Oğlu Fatih için eylemi sürdüren Abdullah Demir de 5 yıldır evladına hasret olduğunu anlattı.

HDP il binasından çocukların dağa götürüldüğünü belirten Demir, şunları kaydetti:

"Doğru adresteyiz. Çünkü bunlarda vicdan ve merhamet yok. 5 yıldır hayatımız bitmiş vaziyette. 18 çocuğumuz, canımız geldi. Oğlum sen de kaç, gel, adalete teslim ol. Çocuklarımızı bu zalimlerin elinden alacağız. Alana kadar da buradan kalkmayacağız."

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