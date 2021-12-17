Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

AA 17 Aralık 2021 Cuma 17:21 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 17:21

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 837'nci gününde sürüyor.

Bitlis'ten 7 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Okan için eyleme katılan anne Vecihe Gökkuş, Kürtçe yaptığı açıklamada, kaçırıldıktan sonra oğlundan hiç haber alamadığını söyledi.

"Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Eyleme devam edeceğim." diyen Gökkuş, çocuklarını HDP'den istediklerini belirtti.

Gökkuş, "Oğlum bayramda giymek için aldığı bayramlıkları giyemedi. Allah hakkımızı bırakmasın, oğlumun hasretinden eşimle hastalandık. Evlat acısı zor. Her saniye oğlumu düşünüyorum." dedi.

Evladına teslim olması çağrısında bulunan Gökkuş, "Oğlum fırsatını bulursan gel devletine teslim ol. Seni bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Hatay'dan gelerek eylem yapan baba Ekrem Artık da 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Erhan için nöbet tuttuğunu kaydetti.

Oğlunun çalışmaya gittiği Tekirdağ'da ekmeğinin peşinde koşarken kaçırıldığını anlatan Artık, şöyle devam etti:

"Oğlum HDP tarafından kaçırılıp PKK'ya teslim edildi. Kaçırıldığı günden bu yana oğlumun sağ veya ölü olduğunu bilmiyorum. Çocuğumu HDP'den almadan buradan ayrılmayacağım. Oğlumu HDP dışında kimseden istemiyorum. Hepimiz evladımız için buraya geldik."

Artık, evladına çağrı yaparak, "Oğlum sesimi duyuyorsan bir fırsatını bul, güvenlik güçlerine teslim ol. Her konuda devletimiz bize yardımcı olacaktır, korkmayın, kaçın gelin. Orası bize yaramaz. Biz ekmek peşinde koşan insanlarız. Ekmeğimizden başka bir şey bilmeyiz." diye konuştu.

Bu arada eski Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı da aileleri ziyaret ederek, ailelere desteklerini iletti.