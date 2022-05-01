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Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişini sürdürüyor. Oturma eylemi yapan annelerden Sevgi Çağmar, oğlu Yavuz Çağmar'ın Sakarya'da üniversitede okurken dağa götürüldüğünü söyledi.

AA1 Mayıs 2022 Pazar 16:49 - Güncelleme:
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 972'nci gününde sürüyor.

Oturma eylemi yapan annelerden Sevgi Çağmar, oğlu Yavuz Çağmar'ın Sakarya'da üniversitede okurken dağa götürüldüğünü söyledi.

Anneler olarak çocuklarını almakta kararlı olduklarını ifade eden Çağmar, "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz, mücadelemizde kararlıyız, buradayız. Bayram, salgın demiyoruz, buradayız. 7 yıldır bu hasreti çekiyorum. Oğlum beni duyuyorsan, kaçın gelin, bu hasret bitsin. Güvenlik güçlerine teslim olun." dedi.

Kızı Zahide için eylem yapan anne Zebude Önen ise kızından 8 yıldır haber alamadığını belirtti.

Hakkari'den kızına kavuşma ümidiyle Diyarbakır'a geldiğini dile getiren Önen, "HDP kızımı kaçırdı, PKK'ya teslim etti. 8 yıldır haber alamıyoruz." diye konuştu.

Kızına seslenen Önen, "Kızım neden polisimize, askerlerimize teslim olmuyorsun? Hepiniz gelin, teslim olun. Kızım seni çok özledik." ifadelerini kullandı.

  • Diyarbakır anneleri
  • evlat nöbeti

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