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Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bunaltıcı sıcakta da evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan'a kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:20 - Güncelleme:
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1073'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan'a kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

Evladına kavuşmak istediğini ifade eden Üçdağ, "8 yıldır evladıma hasretim. Evladımı benden koparıp götürdüler. Burada kararlıkla eylemimize devam edeceğiz. Evladımı almadan gitmem. Bilsinler ki zafer annelerindir." dedi.

Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

- EVLATLARIMIZI İSTİYORUZ"

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de yaklaşık 3 yıldır yaz, kış, salgın demeden evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yaptıklarını belirtti.

Çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini dile getiren Demir, "Çocuklarımızı almadan buradan kalkmıyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Diyarbakır anneleri
  • evlat nöbeti

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