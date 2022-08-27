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Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşana kadar eylemini sonlandırmayacağını söyledi.

AA27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:32 - Güncelleme:
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1090. gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşana kadar eylemini sonlandırmayacağını söyledi.

Oğlunun HDP'liler aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Uslu, şöyle konuştu:

"Ölmedik halen ayaktayız, ancak evimizde her gün yas var. Ne bayramımız ne seyranımız var. Rabb'im kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Evladımı aramaktan asla vazgeçmeyeceğim. Oğlum gel. Devletimiz güçlüdür. Güvenlik güçlerine, askerimize, polisimize teslim ol. Anne ve babanın yanına dön. Yeter artık, bu hasret bitsin."

Anne Hatun Yüceyurt da yıllardır oğlundan haber alamadığını, evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Yıllardır oğlunun hasretiyle yanıp tutuştuğunu anlatan Yüceyurt, "Oğlum neredeysen devletimizin şefkatli kollarına teslim ol. Yeter artık, bu hasretlik bitsin. Kararlıyım. Sonuna kadar eylemi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

  • Diyarbakır anneleri
  • evlat nöbeti

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