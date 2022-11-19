Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1174'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Rahime Taşçı, Kars'tan gelerek, oğlu Faruk'a kavuşma ümidiyle eylem yaptığını söyledi.

Evladını çok özlediğini kaydeden Taşçı, yıllardır oğlundan haber alamadığını belirtti.

Taşçı, "HDP ve PKK Faruk'u götürdü. Faruk oğlum, beni duyuyor ve görüyorsan korkma gel, devlete teslim ol. Senin peşindeyim. Burada seni bekliyorum. Değil 10 sene, 20 sene de olsa evladımın peşini bırakmayacağım. Silahı bırak, kucağıma gel. Çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Tek çocuğumdu. Ciğerimi aldılar." diye konuştu.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelen baba Nurettin Ödümlü de tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu söyledi.



Evlatlarına kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini anlatan Ödümlü, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.