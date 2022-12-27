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Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

AA27 Aralık 2022 Salı 16:18 - Güncelleme:
Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1212'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, evladına 8 yıldır hasret olduğunu söyledi.

Arslan, "Hakkım olan evladımı istiyorum. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Aysun eğer beni duyuyorsan, geri dön, teslim ol." dedi.

Anne Güzide Demir de oğlu Aziz için evlat nöbetini sürdürdüğünü belirtti.

Çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini ifade eden Demir, şunları söyledi:

"Ellerini çocuklarımızın üstünden çeksinler, çocuklarımızı bize versinler. 7 yıldır oğluma hasret kaldım. Oğlum gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim."

  • Diyarbakır anneleri
  • evlat nöbeti

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