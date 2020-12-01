Evlat nöbeti sürüyor

AA 01 Aralık 2020 Salı 15:10 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 15:10

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 456. gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Songül Altıntaş, dağa kaçırılan oğlu Müslüm'e kavuşmak için oturma eylemine katıldığını belirterek, 6 yıldır evladı için mücadele verdiğini söyledi.

Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösteren Altıntaş, "Kimse ordumuza dil uzatmasın. Ordumuz en kutsal ordudur." dedi.

Eylemini kararlılıkla sürdüreceğini anlatan Altıntaş, "Evladım için geldim. Oğlumun yüzüne ve sesine hasretim. Oğlumu bana versinler. PKK’dan, HDP’den oğlumu istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

- "HDP'NİN PARMAĞI VAR"

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç ise tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu söyledi.

Çocuğunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Öğrünç, ''Çocuk çalan partinin önündeyiz. Bizim çocukları aldılar, götürdüler, PKK'ya verdiler. PKK gelip oğlumu zorla götürmedi evden. Bu işte HDP’nin parmağı var. Oğlumu istiyorum." diye konuştu.

Öğrünç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Onlar seni kandırıyor. 20 kişi geldi, bir günde ceza almadan gitti ve ailesine kavuştu." dedi.