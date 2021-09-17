Evlat nöbeti sürüyor

AA 17 Eylül 2021 Cuma 15:03 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 15:03

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 746'ncı gününde sürüyor.

Van'dan 7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelen anne Rahime Taşçı, oğlunu çok merak ettiğini, şu ana kadar ondan bir haber alamadığını söyledi.

Evladını çok özlediğini, onun için sürekli gözyaşı döktüğünü anlatan Taşçı, "Faruk seni çok özlüyorum. Geri gel artık. Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum, o benim tek çocuğum. Oğlumu kandırdılar, 15 yaşında dağa götürdüler. Ne olur bırakın artık." diye konuştu.

Baba Celil Begdaş ise her türlü zorluğa rağmen eylemlerini devam ettirdiklerini dile getirdi.

Mücadeleleri sonucu birçok çocuğun dağdan dönmesini sağladıklarını ifade eden Begdaş, tüm çocukların dağdan inmesini temenni ettiklerini aktardı.

Oğlunu HDP'den istediğini belirten Begdaş, şöyle devam etti:

"HDP çocuklarımızı bıraksın. Eğer gerçekten Kürtleri savunuyorlarsa, samimi iseler bu çocukları bıraksınlar. Tüm anne ve babalara sesleniyorum; herkes çocuğuna sahip çıksın. Oğlum, arkadaşlarınla birlikte kaçın gelin, devlete sığının. Anne ve babalarınızın kucağına gelin. Herkes anne ve babasının yanında ve mutlu, gelin bu mutluluğu biz de yaşayalım."