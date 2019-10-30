Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ‘evlat nöbeti’ tutan aileler yağışların başlaması ve havaların soğumasına aldırış etmeden gelecek güzel bir haber bekliyor. Aslen Siirtli olan ancak Ordu’da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki oğlu Özgür için ‘evlat nöbeti’ne katılan annelerin arasında bulunuyor.

KÜRTÇE SESLENDİ

Acılı anne Ödümlü, Türkçe bilmediği için 12 ay önce PKK’lılar tarafından Kuzey Irak’a kaçırılan oğluna Kürtçe seslendi. Ödümlü, “İran, Irak ve kamplara geldim seni görmedim oğlum. Seni benden gizlediler göstermediler. Ben biliyorum oğlum, seni kandırdılar ilaç içirip seni kaçırdılar. Neredeysen çık gel, bütün Türkiye ve devlet senin arkadadır. Korkma gel teslim ol. Sen gelene kadar da ben buradan gitmeyeceğim, ancak ölürüm burada, cenazem buradan kalkar. Ben buradan asla kalkmayacağım buradayım seni bekliyorum oğlum” dedi.

BİZE YAZIK GÜNAH

Ağrı’dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için ‘evlat nöbeti’ tutan baba Salih Gökçe de “Burada bulunan anne ve babaların feryatları göklere yükseldi. Sözde, HDP’liler ‘Kürtleri savunduklarını’ söylüyor. Kürtlerin çocuklarını dağa götürdünüz, sizin çocuklarınız Avrupa’da. HDP önünden çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz” diye konuştu. Gökçe, bazı anne ve babaların sinir krizi geçirdiğini hatırlatarak “Üzerimize bir metre kar da yağsa buradan gitmeyeceğiz. Anne ve babalar geride diğer çocuklarını bırakıp buraya gelmiş. Yazık, günah. Çocuklarımızı bıraksınlar” ifadelerini kullandı.