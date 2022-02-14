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Evlat nöbeti tutan aileler Gara şehitleri için mevlit okuttu

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, geçen yıl Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak, katledilen 12'si Türk vatandaşı 13 kişi için mevlit okuttu.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 15:59 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:59
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 896'ncı gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren ailelerin eylem yaptığı çadırda geçen yıl katledilen 13 kişi için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Evlat nöbeti tutan annelerden Necibe Çifçi, gazetecilere, Gara'da katledilen 13 kişiye Allah'tan rahmet diledi.

Çifçi, katledilenleri dualarla andıklarını anlatarak, "Allah kabul etsin, bu acıyı bir daha anne ve babalara göstermesin inşallah." dedi.

Baba Nurettin Ödümlü de Gara şehitleri için mevlit okuttuklarını dile getirerek, katledilen 13 kişinin ailesine başsağlığı diledi.

  • Diyarbakır anneleri
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