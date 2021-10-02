Evlat nöbeti tutan anne: Oğlumu HDP'den istiyorum

AA 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:34 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:34

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 761. gününde sürüyor.

Anne Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını söyledi.

Evlatlarının ellerinden alındığını belirten Elhaman, şöyle konuştu:

"Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP kandırıp götürmüş. Oğlumun hiçbir siyasi görüşü yoktu. Hayalleri vardı. Askere gidecekti. Kardeşlerine, bana düşkündü. 4 yıldır evladıma hasret kaldım. Bizden ne istediler? Kendi halinde geçinen insanlardık. Oğlum için sonuna kadar buradayım."

Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Oğlu Fatih için eylem yapan Abdullah Demir de çocuklarını zalimlerin ellerinden kurtarmadan binanın önünden ayrılmayacaklarını dile getirdi.

Evladını 5 yıldır aradığını kaydeden Demir, "Canımızı yakan HDP'dir. HDP çocuklarımızı kandırdı. Onlarda vicdan, merhamet yok. Son nefesime kadar HDP'nin peşini bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.