Evlat nöbetindeki acılı anne gözyaşlarıyla oğluna seslendi

İHA 5 Mart 2022 Cumartesi 11:26 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 11:27

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 915. gününde de sürüyor. HDP önünde evlat nöbetinde olan ve Kars'tan oğlu Faruk için Diyarbakır'a gelen, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Rahime Taşçı, oğlu Faruk'un 9 yıl önce sabah evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek, oğluna dön gel çağrısında bulundu.

OĞLUNA KÜRTÇE SESLENDİ

Oğlunun fotoğrafına sarılıp gözyaşları döken anne Taşçı, "Faruk için burada bekliyorum, oğlum eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel polise teslim ol, korkma ceza yoktur. Ben burada seni bekliyorum, çok özledim, 9 yıldır kokunu özledim. Bana bir telefon aç sağ olduğunu söyle, ben senin sağ olup olmadığını bilmiyorum. Gel teslim ol" dedi.

Anne Taşçı açıklamasının ardından oğlunun fotoğrafına sarılıp gözyaşları döktü.