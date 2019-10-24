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Evlat nöbetindeki acılı anne: Yavrumun eli silah tutmayacak kalem tutacak

Yaklaşık 4 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime için Diyarbakır'daki oturma eylemine katılan anne Hatice Levent, 'Yavrumun eli silah tutmayacak, kalem tutacak. Yavrumu dizimin dibine yollasınlar. Tüm anaların evlatlarını yollasınlar.' dedi.

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Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi devam ediyor.
 
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.
 
Yaklaşık 4 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime için oturma eylemine katılan anne Hatice Levent, kızını çok özlediğini söyledi.
 
Evladının ve kaçırılan tüm çocukların ailelerine verilmesini isteyen Levent, kimseyle bir sorunlarının olmadığını belirtti.
 
"YAVRUM OKUYARAK BANA BAKACAKTI"
 
Çocuğunun yanına gelmesini isteyen Levent, şöyle konuştu:
 
"Yavrumun eli silah tutmayacak, kalem tutacak. Ciğerimi kopardılar. Benim yavrum onların işine yaramaz. Yavrumu dizimin dibine yollasınlar. Tüm anaların evlatlarını yollasınlar. Biz garibanız, yavrum okuyarak bana bakacaktı. Karıncaya basmazdı. Çocuğumu arkadaşları götürdü, kuyuya attı. Yavrum arkadaşlarının kurbanı oldu. Yavrum gittikten sonra beni aradıkları telefonu bile kırdım. 52 gündür buradayız. Yavrularımız gelinceye kadar burada beklemeye kararlıyız. Herşey boğazımda düğümleniyor. Sadece yavrularımızı göndersinler."
 
AİLELERE DESTEK ZİYARETİ
 
Bu arada, merkezi İstanbul'da bulunan Süreyya, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (SÜREYYA-DER) üyelerinden 19 kadın, oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu.
 
Derneğin başkan yardımcısı Hamide Camcı, İstanbul'dan geldiklerini, eylemi ilk başlatan cesur annenin ardından burayı yakından takip ettiklerini dile getirdi.
 
Yüreklerinin hep burada olduğunu aktaran Camcı, "Bugün anneleri ziyaret ettik. Onların duygularını anlamak için... Bir anne olarak o kadar karmaşık şeyler yaşıyoruz ki onları anlamaya çalışıyoruz. Kendilerine dua ediyoruz. Allah burada bulunan ailelerin yardımcısı olsun. Tekrar ziyarete geleceğiz ve destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

MSB´den ´Mehmetçiğe selam´ için teşekkür klibi

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