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Evlat nöbetindeki acılı baba: Çocuklarımı öksüz büyüttüm, oğlumu istiyorum

Dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Bayram için Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılan Nağmet Akın, 'Eşim, Bayram'ı doğurduktan 1 ay sonra vefat etti. Çocuklarımı öksüz büyüttüm. Yüreğimiz yanıyor, oğlumu istiyorum.' dedi.

AA18.12.2019  17:26 - Güncelleme: 18.12.2019  17:26
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 107'nci gününde sürüyor. 
 
Batman'ın Sason ilçesinden gelen baba Nağmet Akın da 5 ay önce dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Bayram Akın için oturma eylemine dahil oldu.
 
Akın, oğlunun lise ikinci sınıfı tamamladığını, yaz tatilinden bu yana da kendisinden haber alamadıklarını söyledi.
 
Diyarbakır annelerinin oturma eylemini televizyonda izlediğini, hem onlara destek olmak hem de evladı için oturma eylemine katılmak amacıyla Diyarbakır'a geldiğini kaydeden Akın, oğluna kavuşmak istediğini belirtti.
 
Akın, "Oğlum HDP'ye gidip geliyordu, onların gönderdiğinden şüpheleniyoruz. İlk eşim Bayram'ı doğurduktan 1 ay sonra vefat etti. Çocuklarımı öksüz büyüttüm. Sonra ikinci evliliğimi yaptım. 14 çocuğum var. Yüreğimiz yanıyor. Yemek bile yiyemiyorum. Oğlum gelsin, yalvarıyorum. Oğlumu istiyorum. Maddi durumum kötü, çocuklarımla mutlu oluyordum. Bizi bu hale soktular." şeklinde konuştu.

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