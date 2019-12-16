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Evlat nöbetindeki acılı baba: Kızımdan bir haber almadan buradan ayrılmayacağım

İzmir'den 8 yıl önce dağa kaçırılan kızı Gamze için Diyarbakır annelerinin oturma eylemine dahil olan baba Mehmet Laçin, 'Kızımı beyaz gelinlik içinde görmek istiyorum. Kızımdan bir haber almadan buradan ayrılmayacağım.' dedi.

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İzmir'den 8 yıl önce dağa kaçırılan kızı Gamze için Diyarbakır'a gelen baba Mehmet Laçin, evladına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki oturma eylemine dahil oldu.
 
Laçin, yaptığı açıklamada, kızının lise son sınıfta okurken HDP'liler tarafından 2011 yılında dağa kaçırıldığını belirterek, kızını almadan oturma eyleminden ayrılmayacağını söyledi.
 
Eylem yapan aileler gibi evladından ayrı kaldığını ve üzüntü duyduğunu ifade eden Laçin, "Evladımı istiyorum. Çocuğumun kim tarafından götürüldüğünü biliyorum. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Ölü ise ölüsünü istiyorum. Evladımın eline silah verdin, bomba verdin, 'ya öleceksin ya da öldüreceksin' dedin ve sen öldürdün kızımı. Kızım ve kızım gibi gençleri kalkan olarak kullanıyorlar." dedi.
 
PKK ve HDP'ye tepkisini dile getiren Laçin, evladına hasret kaldığını aktardı.
 
Laçin, şöyle konuştu:
 
"HDP elini vicdanına koysun. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herkesin vatandaşlık hakları var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağına saygı duymalarını istiyorum. HDP ve PKK'ya diyorum ki eğer sizde zerre kadar vicdan, acıma duygusu, anne, baba yüreği varsa evladımı bana teslim edin. Artık dayanamıyorum, uykularım kaçıyor, unutamıyorum. Evladımın hayalleri vardı. Gençliği gitti. Evladım yuvasına dönsün. Kızımın okuması da elinden gitti. Eline silah verilip dağa çıkarılması aklımın ucundan geçmiyordu. Bu kapıda kızımın kaçırılmasından sorumlu oldukları için bekliyorum. Kızımdan bir haber almadan buradan ayrılmayacağım."

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