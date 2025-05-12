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Evlat nöbetindeki aileler, PKK'nın fesih kararına sevinçle karşıladı

Evlat nöbetindeki aileler, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından çocuklarına kavuşmayı bekliyor.

İHA12 Mayıs 2025 Pazartesi 14:04 - Güncelleme:
Evlat nöbetindeki aileler, PKK'nın fesih kararına sevinçle karşıladı
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Diyarbakır anneleri, PKK'nın kendini feshetmesiyle evlatlarına kavuşmayı bekliyor.

3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'da eski HDP il Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Aileler, PKK'nın 5-7 Mayıs'ta topladığı 12. kongresinin karar sonucunda kendini feshettiğini duyurması kararından memnun olduklarını belirterek, bu kararla birlikte çocuklarına kavuşmayı bekliyor.

Ailelerden Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, 2019'dan beri bugünü beklediklerini belirterek, "Allah'a şükürler olsun bugün açıklama geldi PKK kendini feshetti. Emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun herkes bunu yapamazdı onlar başardılar. İnşallah artık bundan sonra kardeş kanı dökülmeyecek bizler evlatlarımıza kavuşacağız. Tabii ki önümüzde bayram var inşallah bayramdan önce çocuklarımıza kavuşur çifte bayram yaparız. Tek temennimiz, umudumuz budur. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın dediği gibi tek bayrak, tek devlet, tek millet olarak inşallah kardeşçe bir arada yasayacağız. Çok şükür barış sağlandı, PKK kendini feshetti, bütün evlatlarımız inşallah herkes anasının, babasının kucağına kavuşacak. Kimi evlenecek kimi iş kuracak kimi çocuk sahibi olacak, yuvaları olacak, dağlardan, mağaralardan kurtulmuş olacaklar" dedi.

Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın ise, "Evlat nöbeti tutan babayım. Bugün sabahın erken saatlerinde televizyonda gördük terör örgütü PKK kendini feshedip, silah bırakma kararı almış. Bu hepimiz için büyük bir umut oldu inanın 6 yıl aradan sonra ilk defa yüzümüz gülüyor, ilk defa burada mutluyuz çünkü PKK'nın silah bırakması evlatlarımızın geri dönmesi demektir. Gerçekten bu süreçte, Terörsüz Türkiye'yi başlatan Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'ye, tüm siyasi partilere, tüm emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. 6 yıl aradan sonra burada yüzümüz gülüyor. Bakın görüyorsunuz annelerimizle birlikte burada evlatlarımızın bu sefer geri dönmesini bekliyoruz. Hepimiz burada mutluluk içindeyiz herkese çok çok teşekkür ediyoruz yeter artık biz Diyarbakır halkı olarak artık terörsüz bir Türkiye istiyoruz, biz de burada evlatlarımızın yolunu gözlemeye devam ediyoruz inşallah" şeklinde konuştu.

Ramazan Üçdağ'ın annesi Mevlüde Üçdağ da, çok sevinçli olduklarını söyledi. Üçdağ, "Çünkü 6 yıl önce burada gözyaşı döktük bugün sevinç gözyaşlarını döküyoruz. Çok mutluyuz PKK'nın silah bırakması evlatlarımızın dönüşüdür. Evlatlarımıza inşallah kavuşacağız, inşallah kucağımıza alacağız. Şimdiye kadar cansız fotoğraflara bakıp üzülüyorduk şimdi inşallah onları canlı bir şekilde kucağımıza alıp öperek kucaklayacağız" diye konuştu.

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