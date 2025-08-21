Terörsüz Türkiye hedefiyle Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önceki gün düzenlenen 4. toplantısında terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan Diyarbakır Anneleri dinlendi. Komisyona, Diyarbakır Anneleri adına Bedriye Uslu, Süleyman Aydın ve Ayşegül Biçer katıldı. Anneler, toplantının ardından Akşam Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu.

NÖBETİMİZ SÜRECEK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve vekiller huzurunda sürece yönelik beklentilerini anlattıklarını aktaran anne Biçer, "Tüm komisyon üyelerini çadırımıza davet ederek Diyarbakır Anneleri'nin bir çayını içip, dertlerini dinlemesi için davet ettik. Nöbete devam edeceğiz. Kararlıyız. Yalnızca silah bırakmak yetmez, tek bir çocuğumuz dağda kalmasın" dedi. Terörsüz Türkiye sürecini başlatan Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi minnettar olduklarını kaydeden Biçer, "Yüreği yanık şehit aileleri ile birlik ve beraberlik içindeyiz. En büyük desteği onlardan aldık. Terörsüz Türkiye tüm annelerin ortak çabasıyla gelecek" diye konuştu.

BAYRAĞIMIZ ALTINDA BİRİZ

Anne Bedriye Uslu da şu mesajları verdi: "Allah devletimizden razı olsun. Bizi de Terörsüz Türkiye Komisyonu'na davet ettiler. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Numan Kurtulmuş başta olmak üzere bakanlarımız ve vekillerimiz bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ederiz. Ben çocuğum Mahmut'a hâlâ kavuşamadım ama 15 yıldır da mücadelemden vazgeçmedim. Dünya gözüyle çocuğumu görmek istiyorum. Şehit ailelerinin de yüreği yanık. Biz anneler olarak bu süreci destekliyoruz. Bizim çadırımıza ziyarete gelen şehit aileleri oluyor. Konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Onlara Allah sabır versin. Bu bayrağın altında bir olmalıyız. Benim diğer erkek evlatlarım bu devlet için asker oldu. Ben de şehit çocuğu annesi olabilirdim."

