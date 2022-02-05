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Evlat nöbetindeki anne: HDP'den kızımı istiyorum

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce, 16 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Aysun için HDP il binası önünde eylem yapan Aydan Arslan, “Kar demeden, kış demeden 50 kilometre öteden buraya geliyorum. Ben HDP'den evladımı istiyorum” dedi.

DHA5 Şubat 2022 Cumartesi 13:51 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 13:51
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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer ailelere de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarına kavuşmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 258 ailenin 887 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu.

2015 yılında terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızı Aysun için eylem yapan Aydan Arslan, "Uzun süredir biz burada mücadelemizi devam ettiriyoruz. 7 yıldır benden evladımı koparmışlar. Yine 7 yıl daha geçse ben burada oturur, nöbet tutarım. Hiç kimse beni vazgeçiremez. Ben evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Kar demeden, kış demeden 50 kilometre öteden buraya geliyorum. Ben HDP'den evladımı istiyorum" dedi.

'ÇOCUĞUMUZU ALMADAN BU KAPIYI TERK ETMEYECEĞİZ'

5 yıl önce 21 yaşındayken, kaçırılan oğlu Bayram için evlat nöbetini sürdüren Şadin Elhaman ise oğlunu işe gönderdikten sonra bir daha haber alamadığını söyledi. Elhaman, "5 senedir benim oğlumu kandırıp dağa götürmüşler. 3 senedir biz bu kapıdayız. Çocuğumuzu almadan bu kapıyı terk etmeyeceğiz. Bizi tehdit ediyorlar ama o tehditleri de para etmeyecek. Biz bu kapıdan kalkmayacağız" diye konuştu.

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