Evlat nöbetindeki anne: HDP'nin kapısından ayrılmayacağım

Van'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, çocuklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 64 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34'ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önüne gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"HDP'NİN KAPISINDAN AYRILMAYACAĞIM"

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, yıllardır HDP ve PKK ile mücadele eden bir anne olduğunu belirtti. Evlatlarını alana kadar HDP'nin kapısından ayrılamayacağını ifade eden Sancar, "Evlat mücadelesi ne demektir? Evladın tarifi yoktur. Yıllardır bu acıyı çekiyoruz. HDP'liler neden kendi çocuklarını göndermiyor. Bizim çocukları nasıl dağa göndermişse o şekilde de getirsin. Gel kızım sen kalemlere layıksın. Gel dağlarda ve mağaralarda durma. Kızım gel kaldığın yerden hayatına devam et. Evladımı söke söke onlardan alacağım" dedi.