Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun öldüğüne inanmıyorum

DHA 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:04 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:04

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 747 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

Diyarbakır'da, 2017 yılında oğlu Bayram'ı işe gönderdikten sonra bir daha haber alamayan Ayten Elhaman, 4 yıldır evladına hasret kaldığını ve anneler olarak 3 yılı aşkındır burada olduklarını söyledi. Elhaman, "Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceğiz. PKK ve siyasi uzantısı HDP şunu iyi bilsinler ki evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Annelerin mücadelesini yıkamayacaklar. Anneler korkmasınlar, gelsinler buraya. Biz buradayız, korkmuyoruz. HDP'den korkmuyoruz ki çocuklarımızı da almadan gitmeyeceğiz. 32 aile evladına kavuştu. İnşallah biz de evladımıza kavuşacağız. Benim evladımı PKK'ya yakın internet sitelerinde paylaştılar öldü, diye. Ben oğlumun öldüğüne asla inanmıyorum. Ben oğlumun cesedini ve kemikleri dahi kalsa alacağım. Onu almadan buradan gitmeyeceğim" diye konuştu.