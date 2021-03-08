Evlat nöbetindeki anneler sözde 'kadın savunucularına' isyan etti: Bizim feryadımızı neden duymuyorlar

star.com.tr 08 Mart 2021 Pazartesi 10:14 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 10:20

M. Cihat AĞAÇ

Kamera/Kurgu: Nurullah Acar

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 550. gününde.

Nöbet çadırını ziyaret eden TürkMedya star.com.tr ekibi, annelere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde destek verdi, Kadınlar Günü ile ilgili görüşlerini sordu.

'KADINLARI SAVUNUYORUZ' DİYENLER, NEREDELER?

3 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, bazı sözde kadın hakları savunucuları tarafından feryatlarının duyulmadığını, derneklerin 'kör ve sağır' davrandığını söyledi.

Biçer sözlerini şöyle sürdürdü...

Biz de birer kadınız, anayız. Hakkımız olan evlatları istiyoruz. Madem ki 8 Mart Dünya Kadınlar günü diye bir gün var, bizim feryadımız neden duyulmuyor. Sabahtan akşama kadar, 'kadın savunucusuyuz, kadınları koruyoruz' diyenler, neredeler? Birçok dernek var. Bizi görmediler, duymadılar... Kendilerini körlüğe, sağırlığa vurdular, bizi görmemezlikten geldiler. Onlar da biliyor... Biz haklıyız ama bilmemezlikten geliyorlar. Hesaplarına böylesi geliyor. Çünkü maksat ortalık karışsın. Ben hakkım olan evladı istiyorum.

'BİZİ YARALADILAR, HER GÜN CAN ÇEKİŞİYORUZ'

Kadınlar Günü'nde, HDP sokak sokak gezip, 'Biz Kürtlerin savunucusu, kadınların koruyucusuyuz. Kadınlar ölmesin.' diyorlar. Biz de kadınız, niye bize kıyıyorsunuz, evlatlarımızı yüreğimizden koparıyorsunuz?

Bunu onlara soruyorum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye bir gün varsa, kadın olarak evladımı istiyorum. Çünkü biz anayız, yüreğimiz yanıyor.

'ANNEYİM, YÜREĞİM YANIK... DERTLERİMİZİ PAYLAŞMADILAR'

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Aysun için oturma eyleminde yer alan anne Aydan Arslan da, sözde 'kadın hakları savunucuları'nın, evlat nöbetindeki kadınları görmezden gelmesine isyan etti.

Ben de bir anneyim, yüreğim yanık. Eğer bizi görüyorlar, feryadımızı duyuyorlar... Bu kapıya gelmediler, dertlerimizi paylaşmadılar... Hani analık, hani kadın savunuculuğu?

'SESİMİZİ TÜM DÜNYAYA DUYURUN'

14 yaşındayken kaçırılan oğlu için, eylemde yer alan Nihal Çiftçi, annelerin sesinin tüm dünyaya duyurulmasını istiyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günüymüş... Biz de hakkımızı istiyoruz, hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz, haklıyız da. Dünya Kadınlar Günü'nde, sesimizi tüm dünyaya duyursunlar istiyoruz.