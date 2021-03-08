Evlat nöbetindeki annelerden çağrı: HDP-PKK'yı kınamayacaklarsa, gelip burayı kirletmesinler

star.com.tr 08 Mart 2021 Pazartesi 15:37 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 15:39

HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler, nöbetlerine kararlılıkla devam ediyor.



Nöbet çadırını ziyaret eden TürkMedya star.com.tr ekibi, annelere CHP'li Özgür Özel'in ziyareti ve Meral Akşener'in, 'Çözüm bir partinin kapısında beklemek değildir.' şeklindeki açıklamasını sordu.

Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan Eren Yalçın için evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu, CHP ve Akşener'in, HDP ve PKK'yı kınamadan gelmemeleri gerektiğini söyledi.

İşte Aksu'nun o açıklamaları:

BURADAYIZ, ÇÜNKÜ EVLATLARIMIZI HDP-PKK GÖTÜRDÜ

Neden mi buradayız? Çünkü HDP ve PKK evlatlarımızı götürdü, o yüzden buradayız. Neden başkasına sormuyoruz? Onlar götürdü evlatlarımızı. Önce sokağa çağırdılar, sonra toplayıp götürdüler.

Ölüsüne de dirisine de razıyım, ama ben vazgeçmeyeceğim. Bir çocuk kalana kadar vazgeçmeyeceğim. Hastalık demedik, pandemi demedik her zaman buradayız. Kanser hastasıyım, 5 aydır tedavilerime gitmiyorum. Kararlılığımdan vazgeçmiyorum, dimdik ayaktayım. Çocuğum ölse de kalsa da vazgeçmeyeceğim. Zafer bizim olacak, zafer çadırın olacak, onlar utanacak.

'MUHALEFET HDP'Yİ, PKK'YI KINAMADAN GELMESİN, BURAYI KİRLETMESİNLER'

Geçen CHP'liler geldi, neye geldi? Biz 6 senedir evladımızı istiyoruz, bir buçuk senedir buradayız. O zaman sağır mıydılar, görmüyorlar mıydı?

Meral Akşener buraya gelecekmiş, sakın ha gelmesin. Burayı kirletmesinler. Ha, HDP-PKK'yı kınarlarsa, başımızın gözümüzün üstüne yerleri var. Ama, onları kınamazlarsa, bu kapıya gelmesinler.

'PARAYLA OTURMADIK, ÖYLE ŞEYLER CHP'YE, HDP'YE YAKIŞIR'

Yok, 'parayla oturuyorlar orada, devlet zoruyla oturuyorlar' diyorlar. Öyle şeyler, CHP'ye, HDP'ye yakışır.

Eren, sana sesleniyorum yavrum! Eğer beni görüyorsan, duyuyorsan kulaklarınız açın. Orada ne kadar çocuk varsa, birbirinize destek olun. Onlara inanmayın, onlar yalancı. Güçlü devletimiz yanımızda, biz ondan güç alıyoruz. Kararlıyız, kararımızdan vazgeçmeyeceğiz.