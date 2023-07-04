Evlat nöbetindeki Bedriye Uslu: Biz sağken mezara gömüldük

Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır anneleri, kentteki kavurucu sıcağa rağmen evlatlarının geri dönmesi için direnişini bin 401'inci gününde de sürdürüyor.

Çocuğu Bayram'ın 2017 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Şadin Elhaman, evladı gelene kadar HDP il binasının önündeki çadırda eylemini sürdüreceğini belirtti.

Evladına 'teslim ol' çağrısında bulunan Elhaman, "Bayram Elhaman'ın babasıyım. 2017 yılının 5'inci ayından bugüne kadar çocuğumdan herhangi bir haber alamamışım. 4 senedir HDP'nin kapısında oturma eylemimi sürdürüyorum. Bunca yıldır evladımı ne gördüm ne duydum. Çocuğuma çağrım, gel artık. Dağda sana bir fayda gelmez. Biz perişan durumdayız. Artık bir şekil bize ulaş. Polis ve askerimize teslim ol. Sen gelene kadar burada eylemimizi sürdüreceğiz" dedi.

Oğlu Mahmut Uslu için ayakları tuttuğu kadar HDP önündeki eylemi sürdüreceğini ifade eden Bedriye Uslu, "Mahmut Uslu'nun annesiyim. Çok hasta olmazsam eğer, ayağım tuttuğu kadar oğlum için bu çadırın yolunu tutacağım. Oğlum gelene kadar evlat nöbetimi sürdüreceğim. Mahmut'um, oğlum eğer eğer beni görüp duyuyorsan teslim ol. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Artık bu hasretimiz bitsin. Artık hastalandım, yeter artık bu keder içimizden çıksın. Biz sağken mezara gömüldük" diye konuştu.