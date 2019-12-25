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Hüsniye Kaya kızının teslim olduğunu Bakan Soylu'dan öğrendi

Evlat nöbetindeki Hüsniye Kaya kızının teslim olduğunu Bakan Soylu'dan öğrendi.

25.12.2019  23:49 - Güncelleme: 25.12.2019  23:57

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde bir annenin daha hasreti sona erdi. Hüsniye Kaya kızına kavuştu. Evlat nöbetindeki Hüsniye Kaya kızının teslim olduğunu Bakan Soylu'dan öğrendi.

Diyarbakır'da HDP binası önünde devam eden evlat nöbeti başlayalı 3. annenin hasreti sona erdi.

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