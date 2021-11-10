AA 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:17 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:17

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren 17 aile, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu haftada da sürdürdü.

HDP İl binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP aleyhine slogan attı, tepkilerini dile getirdi.

Eyleme yeni katılan Şerife Güvenç, gazetecilere, oğluna kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını söyledi.

Oğlundan 22 yıldır haber alamadığını ifade eden Güvenç, "Oğlum kaybolduğunda nişanlıydı. Hiç haber alamadık. Çocuğumu istiyorum. Oğlum İstanbul'da fırında çalışırken kayboldu. Askerliğini yapmıştı, evlenmek üzereydi." dedi.

Ahmet Seyhan da kaybolan oğlu Mehmet Ali Seyhan için ilk defa eyleme katıldığını belirterek, "Oğlum İstanbul'da kayboldu. 30 yıldır kayıp. Sağ mı, ölmüş mü kimse bilmiyor. Ben Arabistan'daydım, geldiğimde oğlumun kaybolduğunu söylediler. Bir daha hiç haber alamadım." ifadesini kullandı.

Anne Naciye Sönmez Yıldız da çocuğunun 15 yıl önce okul okurken kaçırıldığını kaydetti.

Eylem yapan aile sayısının her hafta arttığını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Burada herkes evladını istiyor. Oğlum, orası sizin yolunuz değil. Herkes gelsin. Hiç bir şeyden korkmayın, devletimiz güçlüdür. Muş'ta sizi bekliyoruz. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sizleri bekliyor. Oğlum Bitlis'in Tatvan ilçesinde okul okurken kaçırıldı. Daha 15 yaşındaydı."