Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1214 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Eylemdeki aile sayısı, 2014'te 18 yaşındayken hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan oğlu İslam için Hakkari'den gelen Ayten Yalçın ve 2003'te 25 yaşındayken İstanbul'da inşaatta çalışırken kaçırılan Dağıstan için Erzurum'un Hınıs ilçesinden gelen ağabeyi Nail Türel ile 349'a yükseldi.

Evlat nöbeti tutan anne ve babalar tarafından karşılanan Nail Türel, kardeşini almadan eylemine son vermeyeceğini belirterek, "Kardeşimi geri almak istiyorum. Gelsin, teslim olsun. Bırakın, kardeşim gelsin; yazıktır, günahtır. O gelene kadar gitmiyorum" dedi.

Ayten Yalçın da oğluna güvenlik güçlerine teslim olması yönünde çağrı yaptı. (DHA)