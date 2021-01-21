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Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu için gelen anne Fatma ve baba Nurettin Borak da oturma eylemine dahil oldu.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 16:23 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 16:23
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 507'nci gününde sürüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu için gelen anne Fatma ve baba Nurettin Borak da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Borak, oğlundan 6 yıldır haber alamadığını belirterek onu çok özlediklerini söyledi.

Borak, "Burhan'ım, gel evine. Artık dayanamıyorum, hastayım. Gel, teslim ol." dedi.

Baba Nurettin Borak da oğlunun üniversite okurken kandırıldığını söyledi.

"Oğlumuzu HDP götürdü. Oğlumuzu HDP'den istiyoruz. Artık dayanamıyoruz." diyen Borak evladına kavuşmak istediğini dile getirdi.

Borak oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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