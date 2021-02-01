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Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Kilis'ten 6 yıl önce dağa götürülen oğlu Süleyman için gelen anne Selvi Öztürk de oturma eylemine dahil oldu.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 12:42 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 12:42
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 518'inci gününde sürüyor.

Kilis'ten 6 yıl önce dağa götürülen oğlu Süleyman için gelen anne Selvi Öztürk de oturma eylemine dahil oldu.

Öztürk, oğlunun 6 yıl önce kaybolduğunu, daha sonra dağa götürüldüğünü öğrendiğini, evladını çok özlediğini belirtti.

Oğluna seslenen Öztürk, "Oğlum beni duyarsan, görürsen çık gel. Bu hasreti bitir yavrum. Çık gel, seni bağrıma basayım." dedi.

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