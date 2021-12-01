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Güncel

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Güngör, oğlunu zor şartlarda büyüttüğünü ancak kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 13:21 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 13:21
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 821. gününde devam ediyor.

Tunceli'de 1994'te 19 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğlu Veysel için kente anne Fatma Türkan Güngör de oturma eylemine dahil oldu.

Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu zor şartlarda büyüttüğünü ancak kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Evladının Tunceli'de işçi olarak çalıştığını, "çarşıya gidiyorum" diye evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirten Güngör, şöyle dedi:

"Veysel, buraya senin için geldim. HDP seni kandırıp götürdü. HDP'den çocuğumu istiyorum. PKK yandaşlarına lanet olsun. Seni bırakmam, alacağım. Sonuna kadar buradayım. HDP çocuğumu versin. HDP kanımızı emmesin, yeter artık. Bizden uzak dursun, HDP'yi istemiyoruz."

Oğlunu her yerde aradığını ancak hiçbir sonuç alamadığını dile getiren Güngör, evladı için oturma eylemine katılmaya karar verdiğini kaydetti.

Göngör, "Burayı bilmiyordum eş dost sayesinde öğrendim. Burayı bilseydim daha önce gelirdim. Veysel gel artık, senin için yolları aşıp buralara geldim. Seni orada bırakmam, alıp eve götüreceğim." ifadelerini kullandı.

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