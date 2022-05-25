Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 996'ncı gününde sürüyor.

7 yıl önce 20 yaşında dağa götürülen oğulları Mehmet için Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen anne Gülperi ve baba Esat Akdaş da oturma eylemine dahil oldu.

Baba Akdaş, gazetecilere, oğluna kavuşmak istediklerini belirtti.

Akdaş, "Oğlum HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldı. Terör örgütü PKK'dan kaçmaya çalıştı ancak teröristler buna izin vermedi. Oğlumla konuştuk 'Baba beni kurtarın.' dedi. Oğlum Mehmet kaçıp, devlete teslim ol." dedi.

Anne Gülperi Akdaş ise oğluna Kürtçe seslenerek, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.