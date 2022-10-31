Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1155'inci gününde sürüyor.

Erzurum'dan gelen anne Kibar Yaprak da 8 yıl önce 19 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Nurullah için oturma eylemine dahil oldu.

Yaprak, oğluna kavuşmak istediğini söyledi.

Oğluna seslenen Yaprak, "Oğlum seni kandırdılar. Geri gelmeni istiyorum. Kimsem yok oğlum. Sen gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Burada seni bekliyorum." dedi.

- ALMANYA'DAN GELEN HEYET, DİYARBAKIR ANNELERİNİ ZİYARET ETTİ

Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor.

Almanya'da faaliyet gösteren Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Ruhr Bölge Teşkilatı Başkanı Dursun Baş ve beraberindekiler, oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Baş, gazetecilere, evlat nöbeti tutan ailelerin yanında olduklarını belirtti.

Terör nedeniyle evlatlarını ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştıklarını ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"1155 gündür buradasınız. Kavuşanlar oldu, kaybettiklerimiz oldu. Evladını bekleyenlerin tez zamanda kavuşmasını diliyoruz. Her zaman güçlü, dirayetli ve birlik içerisinde olacağız. Tüm kardeşlerimizin selamları ve duaları sizinle. İlk defa bu bölgeye geldik. Bu birlik ve beraberliğimizi Rabb'im hiçbir zaman bozmasın."