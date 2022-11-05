Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1160'ncı gününde sürdü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen baba Husret ile anne Gurbet Altun, 20 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen çocukları Hikmet için eyleme katıldı.

Anne Gurbet Altun, gazetecilere, oğlunun kandırıldığını, bir an önce ona kavuşmak istediğini dile getirdi.

Oğluna geri dönmesi çağrısında bulunan Altun, evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini kaydetti.

Baba Altun da oğlunun çobanlık yaptığını ve kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini, evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini ifade eden Altun, "Oğlumu 6 sene önce kaçırdılar. Evladımı istiyorum. Buradan gitmeyeceğim. Oğlum gelince buradan beraber memlekete gideceğiz. Oğlumu HDP kandırdı. HDP'liler onu kaçırdı. Benim ciğerim yandı başka kimsenin ciğeri yanmasın." dedi.