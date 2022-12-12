İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2022 Pazartesi / 19 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6461
  • EURO
    19,7102
  • ALTIN
    1075.14
  • BIST100
    5196.41
Güncel

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

AA12 Aralık 2022 Pazartesi 15:08 - Güncelleme:
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
ABONE OL

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1197'nci gününde sürüyor.

Batman'dan kandırılarak dağa götürülen ağabeyi Ali Fırat için gelen kardeşi Sabahattin Fırat da oturma eylemine dahil oldu.

Fırat, gazetecilere, inşaatta çalışan ağabeyinin kandırılarak dağa götürüldüğünü, bugüne kadar kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Anne ve babasının yaşadıkları üzüntüyle hastalandığını anlatan Fırat, anne ve babasının vefat etmesi nedeniyle eyleme kendisinin katıldığını belirtti.

Fırat, "Ağabeyimin geri gelmesini istiyorum. Ağabeyim gelene kadar eyleme devam edeceğim. Ağabeyimi onlardan istiyorum." dedi.

  • Diyarbakır anneleri
  • evlat nöbeti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.