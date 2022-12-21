İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2022 Çarşamba / 28 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6712
  • EURO
    19,8338
  • ALTIN
    1088.64
  • BIST100
    5484.04
Güncel

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemi, 1206'ncı güne girdi. Aile sayısı Erzurum'dan gelen 1 ailenin de katılımıyla 346'ya yükseldi.

DHA21 Aralık 2022 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
ABONE OL

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1206 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. 2015'te 18 yaşındayken çalışmak için gittiği İstanbul'da kaçırılan oğulları Barış için Erzurum'dan gelen Niyazi ve Zahide Kaplan çiftiyle, aile sayısı 346'ya yükseldi.

'PKK/HDP SENİ KANDIRARAK DAĞA ÇIKARMIŞ'

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Niyazi Kaplan, "Oğlum gel. PKK/HDP seni kandırarak dağa çıkarmış. Yıllardır senin hasretini çekiyoruz. Gel devlete teslim ol. Devlet bizim babamızdır. Sen gelene kadar biz buradan gitmeyeceğiz. İstanbul'a çalışmaya gitmişti orada kandırıp götürmüşler" dedi.

Anne Zahide Kaplan ise oğluna Kürtçe seslenerek teslim olması için çağrıda bulundu. (DHA)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.