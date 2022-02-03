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Evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine iki aile daha katıldı. Ali-Kevser Uyğaç çifti, 8 yıl önce 11 yaşında dağa kaçırılan kızları Rozerin için ağabey Ayhan Karakaya da İstanbul'dan 8 yıl önce 26 yaşında kandırılarak dağa götürülen kız kardeşi Gülüzar için Muş'un Bulanık ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine dahil oldu.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 14:41 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 14:41
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 885'inci gününde sürüyor.

Ali-Kevser Uyğaç çifti, 8 yıl önce 11 yaşında dağa kaçırılan kızları Rozerin için ağabey Ayhan Karakaya da İstanbul'dan 8 yıl önce 26 yaşında kandırılarak dağa götürülen kız kardeşi Gülüzar için Muş'un Bulanık ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine dahil oldu.

Baba Uyğaç, gazetecilere, kızından bugüne kadar haber alamadığını söyledi.

Kızına kavuşmak istediğini ifade eden Uyğaç, "Kızımı istiyorum. Kızım gel devlete teslim ol. Sen gelene kadar buradan ayrılmayacağım." dedi.

Ağabey Ayhan Karakaya ise kız kardeşinin kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, kardeşini almadan gitmeyeceğini aktardı.

Karakaya, "Kız kardeşimi HDP kandırdı, dağa kaçırdı. Gelsin teslim olsun, evine gelsin. Gelmesini çok istiyorum." diye konuştu.

  • Diyarbakır anneleri
  • evlat nöbeti

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