'Evlatlarımızı esir tuttuğunuz yeter'

21.12.2019 02:59 - Güncelleme: 21.12.2019 02:59

Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül’den beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişlerini sürdüren ailelerden Şevket Bingöl, İstanbul’dan Diyarbakır’a gelerek HDP il başkanlık binası önünde 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

ÇOCUKLARI SAHİPLENİN

Acılı baba Bingöl, “Ben çocuğum için 109 yıl da geçse burada olmaya devam edeceğim. Ben bir baba olarak Kürt kardeşlerime sesleniyorum, ben sürekli buradayım ve görüyorum ki çocuklar gelip HDP il binasına gidiyor. Ailelere ricam lütfen çocuklarınıza sahip çıkın. HDP bunları kandırıp dağa götürüyor ve aileler gelip çocuklarına sahip çıksınlar. Bize oldu başkasına olmasın başkasının çocuklarını dağa götürmesinler. İnanınız ki HDP’ye gelip giden gençleri çocukları dağa götürecekler ve aileleri neden biz çocuklarımıza sahip çıkmadık diyecekler. Şimdiden çocuklarına sahip çıksınlar ve HDP’ye gidip gelmelerinin önlemini alsın” diye konuştu.

KIZIMI KAÇIRDILAR

Mehmet Laçin, eşi Şevin Sağlam ile boşanma aşamasında olduğu sırada kendisinin İzmir’de yaşadığını, kızı Gamze’nin ise annesin yaşadığı Kocaeli’ne gittiğinde dayısı Hüseyin Sağlam tarafından terör örgütü PKK’ya götürüldüğünü öne sürdü. Hüseyin Sağlam’ın, kızı Gamze’nin HDP’de çalışması için annesi Şevin Sağlam’ı ikna ettiğini öne süren Mehmet Laçin, “Erzurum’da köyü terk edip, İzmir’e gitmemin sebebi, kızımı bir yere getirmekti, okutmaktı ve okuturdum. Bu tuzağın hazırlandığının farkında değildim. Farkına vardığımda elimden alıp, götürdüler. HDP üyesi olan kızımın dayısı ile 3-4 kişi açık ve net ispatlı şekilde kızımı PKK’ya teslim ediyor. Dayısı ile diğerleri, eski eşimi, kızımın HDP içinde çalışması için ikna ettiler. Kızımı dağa kaçırdılar” dedi.

DESTEK BEKLİYORUZ

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelerden Gaziantep’ten gelen Cennet Kavaklı, 2015’te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK’lı teröristlerce kaçırılan asker oğlu Adil Kavaklı’ya (24) kavuşuncaya kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. Kavaklı, “PKK ve HDP ikisinden de evladımı istiyorum, yeter artık tuttukları. Esir tuttukları yeter, bunlarda vicdan olsa evlatlarımızı kaçırmazlar. Bunlar dağda yaşayan vahşi ve sırtlan gibiler, ben evladımı istiyorum inşallah sonları gelir. Bu zafer annelerin olacak, kökleri bitecek. Bütün Türkiye’den destek bekliyoruz” dedi.